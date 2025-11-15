RBI Announcement: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಮರುಪಾವತಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಮಾಸಿಕ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾವರ್ಜಿನ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ (SGB) 2017-18 ಸರಣಿ VII ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು 8 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿತು. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಂತಿಮ ಮರುಪಾವತಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 12,350 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 2017 ರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಡ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ SGB ಸರಣಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ನವೆಂಬರ್ 13, 2017 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿತರಣಾ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 3,034 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 50 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ಡಿಜಿಟಲ್ ಖರೀದಿದಾರರು 2,984 ರೂ.ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಪಡೆದರು. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಯಾವಾಗಲೂ SGB ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಂದೇ ದಿನ 3 ಸಾವಿರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ 8 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ
ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IBJA) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 999 ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 12,350 ಪಕ್ವತೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 10, 11 ಮತ್ತು 12, 2025 ರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು RBI ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ಚಿನ್ನದ ವಿಮೋಚನಾ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ SGB 8 ವರ್ಷಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೇ ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗಲೂ, ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರಣಿ VII ಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್ 13, 2025. 8 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿತರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಈ SGB ನಾಮಮಾತ್ರ ನೀಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ 2.5% ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ರೂ. 12,350 ರ ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಬೆಲೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ೨೦೧೭ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ೨,೯೮೪ ರೂ.ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಖರೀದಿಸಿದವರು ಭಾರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈಗ, ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ೧೨,೩೫೦ ರೂ.ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಂ ಮೇಲೆ ೯,೪೦೨ ರೂ. ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಶೇಕಡಾ ೩೨೧ ರಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವೂ ಇದೆ.
