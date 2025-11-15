English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್‌! ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕೈಸೇರಲಿದೆ ಬಂಗಾರ..

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್‌! ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕೈಸೇರಲಿದೆ ಬಂಗಾರ..

 Sovereign Gold Bond: ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾವರ್ಜಿನ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಿದಾಗ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 15, 2025, 09:50 AM IST
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ
  • ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ

Trending Photos

500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ-ಬುಧನಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon11
shani budh margi 2025 effects
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ-ಬುಧನಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
camera icon5
jiya jale song
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ 157% ಏರಿಕೆ!
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ 157% ಏರಿಕೆ!
ಬಡತನ, ಗಾಯನವೇ ಆಸ್ತಿ, ಗೆಲುವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ NDA ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..!
camera icon8
Maithili Thakur
ಬಡತನ, ಗಾಯನವೇ ಆಸ್ತಿ, ಗೆಲುವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ NDA ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್‌! ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕೈಸೇರಲಿದೆ ಬಂಗಾರ..

 RBI Announcement: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ  ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಮರುಪಾವತಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಮಾಸಿಕ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾವರ್ಜಿನ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ (SGB) 2017-18 ಸರಣಿ VII ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು 8 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿತು. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಂತಿಮ ಮರುಪಾವತಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 12,350 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 2017 ರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಡ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದರು.‌ ಈ SGB ಸರಣಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ನವೆಂಬರ್ 13, 2017 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿತರಣಾ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 3,034 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 50 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ಡಿಜಿಟಲ್ ಖರೀದಿದಾರರು 2,984 ರೂ.ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಪಡೆದರು. ಈ ಆನ್‌ಲೈನ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಯಾವಾಗಲೂ SGB ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಂದೇ ದಿನ 3 ಸಾವಿರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ 8 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ

ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(IBJA) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 999 ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 12,350 ಪಕ್ವತೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 10, 11 ಮತ್ತು 12, 2025 ರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು RBI ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ಚಿನ್ನದ ವಿಮೋಚನಾ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ SGB 8 ವರ್ಷಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೇ ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗಲೂ, ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರಣಿ VII ಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್ 13, 2025. 8 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿತರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಈ SGB ನಾಮಮಾತ್ರ ನೀಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ 2.5% ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ರೂ. 12,350 ರ ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಬೆಲೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ೨೦೧೭ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ೨,೯೮೪ ರೂ.ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಖರೀದಿಸಿದವರು ಭಾರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈಗ, ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ೧೨,೩೫೦ ರೂ.ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಂ ಮೇಲೆ ೯,೪೦೨ ರೂ. ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಶೇಕಡಾ ೩೨೧ ರಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವೂ ಇದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಂದೇ ದಿನ 3 ಸಾವಿರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ 8 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Sovereign Gold BondRedemption PriceRBI AnnouncementSGB 2017-18 Series VIIಸವಾರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್

Trending News