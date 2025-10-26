English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಿನ್ನದಂತೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಾಲ ಲಭ್ಯ: RBIನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ

RBI silver loan: ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೀಗ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಹೇಗೆ? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 26, 2025, 07:54 AM IST
  • ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
  • ಇತರ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ.
  • ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.

ಚಿನ್ನದಂತೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಾಲ ಲಭ್ಯ: RBIನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ

RBI silver loan: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕಳೆದ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇದು ಸುಮಾರು 70 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ . ಒಂದೆಡೆ, ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಇತರ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯದ 70-80 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಸಾಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಂತೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲಾಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೈನಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರವನ್ನ ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ? ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವ ಚಿನ್ನದ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಇದು!

ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ ಇಡಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಇಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 10 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡಬಹುದು. 500 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗಿನ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಇಡಬಹುದು. ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರಬಾರದು. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಚಿನ್ನದಂತೆಯೇ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಾಧಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಾಲ-ಮೌಲ್ಯ (LTV) ಅನುಪಾತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ . RBI ಇದರ ಮೇಲಾಧಾರಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.

• ನೀವು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ 85 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ, ನಿಮಗೆ 85 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
• ನೀವು ರೂ. 2.5-10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೌಲ್ಯದ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ, ರೂ. 4 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ರೂ. 3.20 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
• ನೀವು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ 75 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ, ನಿಮಗೆ 7.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಶಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆ & ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ IRCTC ವಿಮಾನ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು CIBIL ಸ್ಕೋರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಈಗ ಉತ್ಪಾದಕ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ, ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಆಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

