RBI gold loan rules 2025: ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ, ಲಾಭವಲ್ಲ ಬಿಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ

RBI gold loan rules 2025: ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 30, 2025, 04:49 PM IST
  • 2025 ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಚಿನ್ನದಿಂದ ಭದ್ರತೆಯಾದ ಸಾಲಗಳ ಮೊತ್ತ 2.94 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ ಅಥವಾ “ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಲೋನ್” ಪಡೆಯುವ ವೇಳೆ, ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದರೆ, ಸಾಲಗಾರನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

RBI gold loan rules 2025: ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ, ಲಾಭವಲ್ಲ ಬಿಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ

RBI gold loan rules 2025: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳ (Gold Loan) ಬೇಡಿಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.

2025 ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಚಿನ್ನದಿಂದ ಭದ್ರತೆಯಾದ ಸಾಲಗಳ ಮೊತ್ತ 2.94 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ 1.32 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 122 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. RBI ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಸಾಲ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರಂದು, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1.18 ಲಕ್ಷ (ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ) ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಜಾಧವ್ ಹೇಳುವುದೇಂದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಯವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಮುತ್ತೂಟ್ ಫಿನ್‌ಕಾರ್ಪ್ ಸಿಇಒ ಶಾಜಿ ವರ್ಗೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, “ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ.”

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹1,13,658 ಖಾತರಿಯ ಲಾಭ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ COVID ನಂತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾರಣ RBI ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಸಾಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ಗ್ರಾಮಾಂತರವಲ್ಲದೆ ನಗರಗಳ ಯುವಕರು ಸಹ ಮದುವೆ, ವ್ಯವಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬ-ಕಾಲಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸರಕು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ, ರೈತರು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ ಅಥವಾ “ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಲೋನ್” ಪಡೆಯುವ ವೇಳೆ, ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದರೆ, ಸಾಲಗಾರನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ SMS ಅಥವಾ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ 15,000 ರೂ. : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ

RBI ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್‌ಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಲ ನೀಡಬಾರದು. ಇದು ಹೊಸ ನಿಯಮವಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಮಾತ್ರ. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ, ಸುಲಭ ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಆದರೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, 40–60 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಸಾಲದ ನಿಯಮಗಳು, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
 

gold loan market growthGold price today in indiabest gold loan for low credit scoreRBI gold loan rules 2025festive season loan demand

