ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಲಾಭ! ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ ಪಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ..

RBI regulations: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿನ್ನದ ಲೋಹ ಸಾಲ (GML) ಕುರಿತು ಹೊಸ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 7, 2025, 03:12 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿನ್ನದ ಲೋಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
  • ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಹ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಗಡುವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

RBI regulations: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಚಿನ್ನದ ಲೋಹ ಸಾಲ (GML) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಹ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, GML ಅನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಹಣಗಳಿಕೆ ಯೋಜನೆ (GMS) ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಲಗಳು. ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ; GMS ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರವಾನಗಿ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ತಯಾರಕರು, ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರಂತಹ ಆಭರಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ದೈನಂದಿನ LBMA ಗೋಲ್ಡ್ AM ಬೆಲೆ ಮತ್ತು RBI ಪ್ರಕಟಿಸಿದ USD/INR ಉಲ್ಲೇಖ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, GMS ಆಧಾರಿತ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಗಡುವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಫ್ತುದಾರರು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 270 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ GML ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ RBI ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ GML ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ RBI ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

RBI Gold Metal Loan new rulesGML guidelines for jewelersGold loan valuation changesRBI regulations for gold lendingಆರ್‌ಬಿಐ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು

