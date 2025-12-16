ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ RBI ಸೆನ್ಸೇನಲ್‌ ನಿರ್ಧಾರ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವುದು ಬಂಗಾರ..

RBI guidelines: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲಾಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಹೊರಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿಸುವುದು ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
RBI ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಲಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಬೇಕು (LTV) ಮತ್ತು ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು NBFC ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ : ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಾರರು ಎತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಹಕರು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆ ಇತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆರ್ಬಿಐ, ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅಂತಿಮ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿತು. ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಡಿಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಥವಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲಾಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲಗಳಿಗೆ, ಸಾಲದಾತನು ಸಾಲಗಾರನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕ ಸಾಲಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, LTV ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರದವರೆಗಿನ ಸಾಲಗಳಿಗೆ, ಗರಿಷ್ಠ 85 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಲಗಾರನೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂವಹನವನ್ನು ಅವನ ಆದ್ಯತೆಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು RBI ಸೇರಿಸಿದೆ. ಬುಲೆಟ್ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
LTV ಯ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು LTV ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದು ಏಕರೂಪವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ, RBI ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರದವರೆಗಿನ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 85, ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 80 ಮತ್ತು ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 75 LTV. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಾಗ, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತೂಕ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ತೂಕ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡಿತಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ತಪ್ಪು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ : ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
ಆರ್ಬಿಐ ಕೂಡ ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ತೂಕ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಮೀರಬಾರದು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ 10 ಕೆಜಿ. ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 50 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 500 ಗ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆಡೆ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಯ ಮರು ಒತ್ತೆ ಇಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲಾಧಾರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಲ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು, ಮೀಸಲು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತ ಅಥವಾ ಅವನ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಾರದು.
ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮೇಲಾಧಾರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು. ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಾಲಗಳ ಪ್ರವೇಶವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರೆ-ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆರ್ಬಿಐ ತಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕರೂಪದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ, ಅನ್ಯಾಯದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.