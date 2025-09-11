RBI ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ.. ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಬಂದ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಕೌಂಟ್‌...

RBI Latest Update: ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ KYC (ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತು ಆರ್ಬಿಐ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿಯನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು
ಆರ್ಬಿಐನ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನ
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಗುರುತನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. RBI ಜುಲೈ 1, 2025ರಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ KYC ನವೀಕರಣ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ WhatsApp, SMS ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ಹಂತಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:
- ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
- ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
- ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
- ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ
- MGNREGA ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು.
ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ (ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ಪತ್ರ (Self-declaration letter)ವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ KYCಯನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ATM, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು UPIನಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಖಾತೆದಾರರ ಗುರುತನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ.
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ @ReserveBankOfIndia ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. "KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿಬಿರ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ KYCಯನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಆರ್ಬಿಐನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://rbikehtahai.rbi.org.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು .
KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ
- ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ವಂಚನೆಯನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆರ್ಬಿಐ ಇದನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
