ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ; RBI ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆ!

ನವದೆಹಲಿ : ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು T+1 ಅಥವಾ T+2 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಟ್ರಂಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CTS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಚ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ದಿನದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ 1 ಅಥವಾ 2 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ (T+1 ಅಥವಾ T+2) ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನವರಿ 3, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರ ನಡುವೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಚೆಕ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಣವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ?
ಚೆಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪಾವತಿಗಳು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪಿಂಚಣಿ, ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕವಲ್ಲದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಚೆಕ್ ಬಳಕೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು
ಇದು ಹಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
