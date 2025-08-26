English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ; RBI ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆ!

RBI cheque clearance rules : ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 26, 2025, 08:11 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
  • ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನಿಯಮ

Trending Photos

ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಖಾತೆಗೆ
camera icon7
7th Pay Commission
ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಖಾತೆಗೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ : ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon8
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ : ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
camera icon5
Shani Gochar 2025
ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ!!
camera icon7
Ganesh Chaturthi astrology
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ!!
ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ; RBI ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆ!

ನವದೆಹಲಿ : ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು T+1 ಅಥವಾ T+2 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಟ್ರಂಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CTS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಚ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ದಿನದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ 1 ಅಥವಾ 2 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ (T+1 ಅಥವಾ T+2) ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜನವರಿ 3, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರ ನಡುವೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.. ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ..!

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಚೆಕ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಣವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ?

ಚೆಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪಾವತಿಗಳು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪಿಂಚಣಿ, ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕವಲ್ಲದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. 

ಚೆಕ್ ಬಳಕೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು

ಇದು ಹಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 15,000 ರೂ. : ಇದೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಖಾತೆಗೆ ಬೀಳುವುದು ಹಣ : ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಘೋಷಣೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

RBI chequeRBI important rulesCheque Clearance

Trending News