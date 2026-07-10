/ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 2 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೋಟುಗಳಿವೆಯೇ.? ಇದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

RBI on 2000 Notes : ಮೇ 19, 2023 ರಂದು ಆರ್ಬಿಐ ₹2,000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹3.56 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು ನೋಟುಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 98.47 ರಷ್ಟು ನೋಟುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಬಿಐಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮರಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹5,451 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ 2 ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2023 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಗಡುವು ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಿರುವ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು: ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಆರ್ಬಿಐನ 19 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ, ನವದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಚೇರಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ (Post Office) ಮೂಲಕ: ಆರ್ಬಿಐ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು, ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ₹2,000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆರ್ಬಿಐ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ನೋಟುಗಳು ಆರ್ಬಿಐ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಡೆಯಲು ಆರ್ಬಿಐ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜನರು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಉಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನೋಟು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ..