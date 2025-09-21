English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

RBI ನಿಂದ ₹500 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ! ಈ ದಿನದಂದಲೇ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ...

RBI Rule 500 Note Update: ₹500 ನೋಟುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ RBI ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 21, 2025, 09:57 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
  • ಈ RBI ನಿರ್ಧಾರವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
  • ₹500 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಗದು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.

Trending Photos

ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
ITR
ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ.. ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣಕಾಲ!
camera icon7
Shani Gochara effect
ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ.. ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣಕಾಲ!
ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ...! ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!
camera icon5
Agriculture loan
ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ...! ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!
ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಲ್ಲ.!
camera icon7
Neem
ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಲ್ಲ.!
RBI ನಿಂದ ₹500 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ! ಈ ದಿನದಂದಲೇ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ...

RBI Rule 500 Note Update: ದೇಶದ ವಿತ್ತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ₹500 ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುವುದು. ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ RBI ನಿರ್ಧಾರವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಮಿತಿಗಳು

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ, ₹500 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಗದು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ₹10,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಿತಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಜನರು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇವಲ ರೂ.333 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ 17 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು! ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು

ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯವರು ವಿಶೇಷ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡುವಾಗ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಹಳೆಯ ₹500 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ₹500 ನೋಟುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾನ್ಯ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ರಶೀದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಆರ್‌ಬಿಐ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನೋಟುಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಗಡುವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025, ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಖಚಿತ

ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ

ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಲುವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ, ₹500 ನೋಟುಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು, ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನೋಟುಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಟಿನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ಈ ಕ್ರಮವು ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಕೊನೆಯ ದಿನ.. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಬಂದ್..!

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ₹500 ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ವಹಿವಾಟು ಮಿತಿಯು ಜನರು UPI, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.

ನಗದು ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ₹500 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವಂತೆ RBI ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವದಂತಿಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಸರಾ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ. 252 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿದ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ: 3 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತಿರಿ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

RBI Rule 500 Note UpdateRs 500 currency notesReserve Bank of IndiaRBIRs 500 notes circulation

Trending News