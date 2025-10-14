English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಐ) ಕೂಡ ಶೇ. 0.13 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಬಿಐ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತ, ಎರಡನೆಯದು ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 14, 2025, 10:46 PM IST
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ (ಸಿಪಿಐ) ಶೇ. 1.54 ಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿದಿದೆ. ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದ ಕಾರಣ ಈ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿದೆ. 

ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಐ) ಕೂಡ ಶೇ. 0.13 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಬಿಐ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತ, ಎರಡನೆಯದು ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ತೆರಿಗೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಜಸ್ಟ್‌ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ (ಎಂಪಿಸಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ. 5.5 ರ ದರವು ಶೇ. 5.25 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಸತಿ ಸಾಲಗಳು, ಕಾರು ಸಾಲಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಇಎಂಐ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಟೈಪ್ -2 ದೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಹಿಂದೆಯೂ 35 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಒಟ್ಟು ಆರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಆರ್‌ಬಿಐ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಉಪ ಗವರ್ನರ್ ಎಂ. ರಾಜೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ರಾಜೀವ್ ರಂಜನ್. ಉಳಿದ ಮೂವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು, ಡಾ. ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸೌಗತ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್.

ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯಕ್ಕೆ ದ್ರವ್ಯತೆ ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ : ಈ ಕಾರ್ಡ್‌ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವುದು ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ, ಬೆಲೆಗಳ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು GST ಯ ಪರಿಣಾಮದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ RBI ಎರಡು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತ, ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಇವೆರಡೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಬಲವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಿರುವು ಪಡೆಯಬಹುದು.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

