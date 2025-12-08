low interest loans: ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಎಂಐ ಅಥವಾ ಅದರ ಅವಧಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹೇಗೆ ಇವೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಕಳೆದ ವಾರ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. RBI ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ, ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದು, ಮಿಕ್ಕಂತೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್? ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ 6.50 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 6.25 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತು. ಇದು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತವಾಗಿತ್ತು. ತರುವಾಯ, ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, MPC ಮತ್ತೆ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು 6 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತು. ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಸತತ ಮೂರನೇ ಕಡಿತ, ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು, 50 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ದರ ಕಡಿತವನ್ನು ಕಂಡಿತು, ಇದು ನೀತಿ ದರವನ್ನು 5.50 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ತಂದಿತು. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, RBI ಮತ್ತೊಂದು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು.
RBI ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ, ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಾಲ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಿತು. ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮಾನದಂಡ ಸಾಲ ದರವನ್ನು (RBLR) 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ, ಶೇಕಡಾ 8.35 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 8.10 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತು. ಹೊಸ ದರಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ, ರೆಪೊ-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಸಾಲ ದರವನ್ನು (RBLR) ಶೇಕಡಾ 8.20 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 7.95 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ MCLR (ನಿಧಿ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ ದರದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ವೆಚ್ಚ) ಅನ್ನು 5 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ದರಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ RBI ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತನ್ನ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. BoB ತನ್ನ ರೆಪೊ-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಾಲ ದರಗಳನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಹಿಂದಿನ 8.15% ರಿಂದ 7.90% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಕರೂರ್ ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್: ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ, ಕರೂರ್ ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ MCLR ನಲ್ಲಿ ಕಡಿತವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಾಲದಾತ ತನ್ನ MCLR ಅನ್ನು 9.55% ರಿಂದ 9.45% ಕ್ಕೆ 10 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹೊಸ ದರಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಆರ್ಬಿಐ ದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾನುವಾರ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು, ವಾಹನ ಸಾಲಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ರೆಪೊ-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಾಲ ದರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಸಾಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯೊಂದಿಗೆ, ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು 7.10% ರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾರು ಸಾಲಗಳು 7.45% ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.