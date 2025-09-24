SBI repo rate prediction: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ರೆಪೋ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ವರದಿ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ RBI ಈ ಹಿಂದೆ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 6.25 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 6 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ನೀತಿ ಸಭೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೀತಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣದುಬ್ಬರವು FY27 ರಲ್ಲಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. GST ಕಡಿತವಿಲ್ಲದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಕಡಾ 2 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (CPI) FY27 ಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 4 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. GST ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ CPI 1.1 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಇದು 2004 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಣದುಬ್ಬರವು ಇನ್ನೂ 65 ರಿಂದ 75 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. GST ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಟೈಪ್ 2 ತಪ್ಪನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಎಸ್ಬಿಐ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 28 ರಿಂದ 18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಹಣದುಬ್ಬರವು ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 35 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿಪಿಐ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣದುಬ್ಬರವು ಇನ್ನೂ 20-30 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ವರ್ಷದ ನವೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸಿಪಿಐ ಹಣದುಬ್ಬರವು 2026 ಮತ್ತು 2027 ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 4 ರಷ್ಟು ಗುರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎಎನ್ಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
