RBI ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೆಜ್ಜೆ : ಮತ್ತೇ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ಎದ್ದು ನಿಂತ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ

indian rupee vs us dollar: ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಠಾತ್ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 18, 2025, 05:01 PM IST
  • ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕುಸಿತದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 91 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ

indian rupee: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕುಸಿತದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 91 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಆಮದು ವೆಚ್ಚಗಳು, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭವಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ 90.38 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು, ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಚೇತರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿತು.

ಈ ಕ್ರಮವು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ; ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಎಫ್‌ಐಐಗಳು) ನಿನ್ನೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಂತರದ 17 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 1,171 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮರಳಲು ಏಕೈಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

