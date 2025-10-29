Silver and gold loans: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಡುವ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೂ ಹೊಸ ನಿಯಮದಡಿ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಂದಿವೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಾಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಲವನ್ನು ಅದೇ ದಿನ ಅಥವಾ ಏಳು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ₹5,000 ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಲಗಾರರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಸಾಲಗಳಿಗೆ Loan to Value (LTV) ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 75% ರಿಂದ 85% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ₹2 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ₹1.7 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ₹2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಸಾಲಗಳಿಗೆ 80% ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲಗಳಿಗೆ 75% ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು (gold biscuits) ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತೆ ಇಡಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ದೀಪಗಳು, ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು: ಗರಿಷ್ಠ 1 ಕೆಜಿ
ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು: 50 ಗ್ರಾಂ
ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು: ಗರಿಷ್ಠ 10 ಕೆಜಿ
ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು: 500 ಗ್ರಾಂ
ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರು ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮರುಪಾವತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಂದ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.