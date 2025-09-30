English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ RBI ನಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ!

Reserve Bank of India: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಆರ್‌ಬಿಐ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈಗ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 30, 2025, 05:35 PM IST
  • ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ
  • ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ RBI ನಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ!

Bank Loan: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು, ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ಈಗ, ನೀವು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಮ್ಮ EMI ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ EMI ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸ್ಥಿರ ದರದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ತೇಲುವ ದರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರೇ ಗಮನಿಸಿ : ಬದಲಾಗಿದೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮ 

ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಈಗ ಸುಲಭ:
ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಈಗ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಚಿನ್ನದ ಲೋಹ ಸಾಲಗಳ (ಜಿಎಂಎಲ್) ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು 180 ದಿನಗಳಿಂದ 270 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯೇತರ ಆಭರಣ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈಗ ಜಿಎಂಎಲ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಂಎಸ್‌ಎಂಇ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ.

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸುಲಭ:
ಆರ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈಗ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆರ್‌ಬಿಐ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಈಗ ಅವುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲದ ಮಾನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ-ಗುಂಪು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ (ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ) ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳಿಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಗುರುತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಿಕೆವೈಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಈಗ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

