ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ!

ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಟೋ-ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 12, 2025, 09:26 AM IST
  • ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದನೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮ
  • ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಫೋನ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್

ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ!

RBI New Rules: ನೀವು ಸಣ್ಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ, ಇಎಂಐ ಮೂಲಕ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಫೋನ್‌ನ ಸಾಲವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಂತಹ ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಸಣ್ಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನ 2024 ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕೀಮ್‌... ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ 5,550 ರೂಪಾಯಿ!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. TRAI ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 1.16 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿದ್ದು ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಬಿಐನ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ತನ್ನ ನ್ಯಾಯಯುತ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ನವೀಕರಣವು ಫೋನ್-ಲಾಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆರ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ, ಗ್ರಾಹಕರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8th Pay Commission: ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ

ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನು? 
>> ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಾಲಗಾರನ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
>> ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು. 
>> ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

