Rbi New Gold Loan Guidelines: ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು? ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
Rbi New Gold Loan Guidelines: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇರಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇರಿಸಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಳ ಸಾಲಗಾರರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು?
ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲು, ಎಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ದರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಯಿತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಾಲಗಾರರು ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಕೇವಲ 75 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳಾಗಿ ಪುನರ್ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ₹2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಬಯಸುವ ಸಾಲಗಾರರು ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ 85 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ₹2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಬಯಸುವವರು 80 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಬಯಸುವವರು 75 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಳ ಸಾಲಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿತ್ತೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಿಂದೆ, ₹2 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ₹1.7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಲೀಕರು, ಹಾಗೆಯೇ ತುರ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ₹2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ, ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ, ಸಾಲಗಾರರು ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗುವುದು , ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಿಸ್ತೃತ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು, ಸಂಚಿತ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ, 12 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ: ಹಿಂದಿನ 30 ದಿನಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆದವರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸ ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ ಇಡುವ 14 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಔಪಚಾರಿಕ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಹರಾಜಾದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲು ಬೆಲೆ (ಆರಂಭಿಕ ಬಿಡ್) ಅದರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ 90 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಹ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ₹2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, KYC ದಾಖಲೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
RBI ನ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಾಲಗಾರರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಾರದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಾಗ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅಡವಿಟ್ಟ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲ ವಲಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಿದೆ.