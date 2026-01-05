ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದ 2,000 ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೂಷಣೆ! RBI ಹೊಸ ನಿಯಮವೇನು?

RBI new rules: 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲಾದ 2000 ರೂ. ಗುಲಾಬಿ ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಲ್ಲ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ. 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಗುಲಾಬಿ ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಜನರು ಅದನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2000 ರೂ. ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಬಿಐ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೇ 19, 2023 ರಂದು 2000 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 3.56 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 2000 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಇದ್ದವು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 98.41 ಲಕ್ಷ ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ, 5,669 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 2000 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಲ್ಲ.
2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಆರ್ಬಿಐ ಈ ನೋಟುಗಳ ಠೇವಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯದ ವೇಗ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ವೇಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5,817 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಜನರು ಇನ್ನೂ 5,669 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 148 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಿಂತಿರುಗಿವೆ. ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವವರೆಗೆ, 2,000 ರೂ.ಗಳ ನೋಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
