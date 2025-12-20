RBI on Credit report : ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ RBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು NFBCಗಳು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ CIBIL ಬ್ಯೂರೋಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನವೀಕರಿಸಿ ಬ್ಯೂರೋಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳನ್ನು 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ, ಡೇಟಾವನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಂಚನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದೆ, ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ನವೀಕರಿಸಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲು 30 ರಿಂದ 40 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 15 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರಂದ ನಿಮ್ಮ CIBIL ನವೀಕರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ-ಅನುಮೋದಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು, ಟಾಪ್-ಅಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.