  • RBI ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ..! EMI, ಸಾಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ

RBI ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ..! EMI, ಸಾಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ

New Credit report rules : ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಕನಿಷ್ಠ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ 700 ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು RBI ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ವರದಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 20, 2025, 09:32 PM IST
RBI on Credit report : ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ RBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು NFBCಗಳು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ CIBIL ಬ್ಯೂರೋಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನವೀಕರಿಸಿ ಬ್ಯೂರೋಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳನ್ನು 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ, ಡೇಟಾವನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಂಚನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:BPL Card: ಬಿಪಿಎಲ್​ ಕಾರ್ಡ್​​​ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್​! ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ರದ್ದು..!

ಹಿಂದೆ, ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ನವೀಕರಿಸಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲು 30 ರಿಂದ 40 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 15 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರಂದ ನಿಮ್ಮ CIBIL ನವೀಕರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. 

ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ-ಅನುಮೋದಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು, ಟಾಪ್-ಅಪ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

