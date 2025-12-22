ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಶಾಕ್.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಲೋನ್‌! RBIನ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಯುವಜನತೆಯೇ ಕಾರಣ..

RBI new rules: ನಿಮ್ಮ ತಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹಣದ ಸುಲಭ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿವೆ, ಇದು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತಗಳು. ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏರಿಳಿತವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ (ಎಲ್ಟಿವಿ) 70 ರಿಂದ 72 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಈಗ 60 ರಿಂದ 65 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳ ದಕ್ ದಕ್ ಹುಡುಗಿಯಾದ್ರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ! ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ ಈಗ ಎದುರಾಳಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ₹100,000 ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ₹72,000 ವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ₹60,000 ರಿಂದ ₹65,000 ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ಕಳವಳಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ - MCX ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.31 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ನಾಳೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 15 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು?
ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದರೆ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಯಪಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರರು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬದಲು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಆಸ್ತಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಾಲದಾತರು ಈಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿ ಎಂದರೆ ಸಾಲಗಾರರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೊಫೈಲ್. 2021 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ 21 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕರು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಡೇಟಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 31-40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 45 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು "ಬಳಕೆ"ಗಾಗಿ, ಅಂದರೆ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ₹ 3.37 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇಂತಹ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಂತರ, ಕಿರುಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಎದುರಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉದ್ಯಮವು ಈಗ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗಿಂತ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.