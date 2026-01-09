RBI New Rule: ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇರುವವರಿಗೆ RBI ಹೊಸ ನಿಯಮ

RBI new Rules: ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದುವುದು ಕಾಮನ್. ಪರ್ಸನಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಜನರು ಆಗಾಗ ಅನೇಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (RBI) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಆ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಂಡ ಅಥವಾ ಮಿತಿ ಮೀರಿದರೆ RBI ತಂದಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
RBI ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಏಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ?
ಒಂದೇ ಗ್ರಾಹಕ ಹೊಂದಿರುವ ಬಹುಪಾಲು ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ Sleep bank accounts ಮತ್ತು ಕ್ರಮರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರವುದನ್ನ RBI ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮನೀಲಾಂಡರಿಂಗ್, ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ RBI ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ: ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
* ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಗದು ಠೇವಣಿ
* ಬಹು ಖಾತೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು
* ಘೋಷಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮಾದರಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಅಸಮತೋಲನ
* ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಖಾತೆದಾರರು ₹10,000ವರೆಗೆ ದಂಡ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
* Sleep ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ
* ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಳಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ Sleep bank accounts ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ.
* ಅಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ರಿಮೈಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
* ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನೋಂದಣಿ ಕಾದಿದ್ದರೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ತಂಭಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು.
* ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನ ಮಾಡಲು ಖಾತೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ KYC ವಿವರಗಳ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕಡ್ಡಾಯ KYC ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಧ್ರುವೀಕರಣ (Mandatory KYC and account polarization)
RBI ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾಲಾನುಗುಣ KYC (ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಫಲವಾದರೆ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
* ಆಧಾರ್, ಪಾನ್, ವಿಳಾಸ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
* ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ
* ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು.
ಬಹು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಲಹೆಗಳು
ಬಹು ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿರಿ...
* ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ – ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಡಿ.
* ಅನವಶ್ಯಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ – ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ
* ಕ್ರಮರಹಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಪ್ಪಿಸಿ – ಆಗಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ.
* ಆದಾಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ – ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ITR)ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ವರದಿ ಮಾಡಿ.
* ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ – ತಕ್ಷಣ ವಹಿವಾಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ SMS ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
ಬಹು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ RBIಯ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಇರಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
* ಎಲ್ಲಾ KYC ವಿವರಗಳನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ
* Sleep ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ
* ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ
* RBIಯನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
