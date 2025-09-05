English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿದ RBI:ಈಗ 2 .5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು

ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈಗ 2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸಾಲಗಳಿಗೆ, 'ಮಾಲೀಕತ್ವ'ದ ಘೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 5, 2025, 03:21 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
  • ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಅಪ್ಡೇಟ್
  • ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿದ RBI:ಈಗ 2 .5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈಗ 2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸಾಲಗಳಿಗೆ, 'ಮಾಲೀಕತ್ವ'ದ ಘೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? : 
ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತಿಮವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವು ಕೇವಲ ಕರಡುಗಳು ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಕಾರಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರುಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಜವೋ.. ನಕಲಿಯೋ..? ಎಂದು 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್..!

2.5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಬೇಕು? : 
- 2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ 'ಮಾಲೀಕತ್ವ' ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಎಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  
- ಸಾಲ-ಮೌಲ್ಯ (LTV) ಅನುಪಾತವನ್ನು 85% ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
- ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕೆಲವು ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮೌಲ್ಯದ 88% ಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
-85% LTV ಎಂದರೆ 100 ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟರೆ, 85 ರೂ. ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 2.5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸುಮಾರು 2.94 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

- ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ವಲಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.
- ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಐ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.  
- ಆದರೆ ಟೈಪ್-I NBFCಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. 
- ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಾರರು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ : ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಎರಡೂ ಆಗುವುದು ಅಗ್ಗ

ಎಲ್‌ಟಿವಿ ಎಂದರೇನು? : 
ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಾಲ-ಮೌಲ್ಯ-ಅನುಪಾತ (LTV) ಎಂದರೆ ಸಾಲಗಾರನ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು. ಇದು ಸಾಲದಾತನು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಹಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಗರಿಷ್ಠ ಅನುಮತಿಸುವ LTV ಅನುಪಾತವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುವ ಅಪಾಯದಿಂದ ಸಾಲದಾತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು LTV 75% ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಗರಿಷ್ಠ 75,000 ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

