Loan EMI: ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ RBI ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿ ದರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ 50 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೃಹ ಸಾಲ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ನೀತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಸಾಲಗಾರರ ಮೇಲೆ ಇರುವ EMI ಹೊರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲ ಈ ಬಲಿಷ್ಟ ಕರೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಡಾಲರ್ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ..! ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ದೇಶ
ಈಗಾಗಲೇ 2025ರಲ್ಲಿ RBI ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 125 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ರೆಪೊ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗೃಹ ಸಾಲ, ವಾಹನ ಸಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದವು.
ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ RBI ಇನ್ನೂ 50 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ರೆಪೊ ದರ ಮತ್ತು ಕೋರ್ ಸಿಪಿಐ ಹಣದುಬ್ಬರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 2.8 ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತರ ಸರಾಸರಿ ಕೇವಲ 1.1 ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾಗುವ ಮರಳಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಿದ್ಯಾ ಈ ದೇಶ? ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಮರುಭೂಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು
ಈ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ RBIಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತವಾದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ನೇರ ಲಾಭ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ EMI ಕಡಿತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.