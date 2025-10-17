Business News Today : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ . ಅಂದರೆ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, RBI ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ರೆಪೋ ದರದಲ್ಲಿನ ಈ ಕಡಿತವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ರೆಪೋ ದರದಲ್ಲಿನ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಲ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಂಸಿಎಲ್ಆರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಜನರ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು (EMI - ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕಂತು) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು, ವಾಹನ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ತನ್ನ MCLR ದರವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ದಿನದ MCLR – ಶೇಕಡಾ 7.85
ಒಂದು ತಿಂಗಳ MCLR - ಶೇಕಡಾ 7.95 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 7.90 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ
ಮೂರು ತಿಂಗಳ MCLR – 8.20 ಪ್ರತಿಶತ
ಆರು ತಿಂಗಳ ಎಂಸಿಎಲ್ಆರ್ - ಶೇ 8.65 ರಿಂದ ಶೇ 8.60 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಂಸಿಎಲ್ಆರ್ - ಶೇ. 8.80 ರಿಂದ ಶೇ. 8.75 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ
ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ MCLR ದರವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 03, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ದಿನದ MCLR - ಶೇ. 8.05 ರಿಂದ ಶೇ. 7.95 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಎಂಸಿಎಲ್ಆರ್ - ಶೇ 8.30 ರಿಂದ ಶೇ 8.25 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ
ಮೂರು ತಿಂಗಳ MCLR – 8.45 ಪ್ರತಿಶತ
ಆರು ತಿಂಗಳ MCLR – 8.70 ಪ್ರತಿಶತ
ಒಂದು ವರ್ಷದ MCLR – 8.85 ಪ್ರತಿಶತ
ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ. ಬ್ಯಾಂಕ್
ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 2025 ರಿಂದ ತನ್ನ ಎಂಸಿಎಲ್ಆರ್ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ದಿನದ MCLR - ಶೇಕಡಾ 8.05 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 8 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಎಂಸಿಎಲ್ಆರ್ - ಶೇ 8.20 ರಿಂದ ಶೇ 8.15 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ
ಮೂರು ತಿಂಗಳ MCLR – 8.50 ಪ್ರತಿಶತ
ಆರು ತಿಂಗಳ MCLR – 8.70 ಪ್ರತಿಶತ
ಒಂದು ವರ್ಷದ MCLR – 8.75 ಪ್ರತಿಶತ