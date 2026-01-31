English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಲೋನ್‌ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌! ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆಗೆ RBI ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌..

RBI repo rate cut: ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 31, 2026, 11:15 AM IST
  • ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
  • ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವುದು ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
  • ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

RBI repo rate cut: ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದಲೂ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 0.25 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕಡಿತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅಂದರೆ, ಇಂದಿನಿಂದ ಆರ್‌ಬಿಐ 'ಕಾದು ನೋಡಿ' ಮೋಡ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.

ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವುದು ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5.25 ಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಅದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶೇಕಡಾ 9 ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆದವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು ರೂ. 44,986 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 0.25 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 8.75 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದರೆ, ಇಎಂಐ ಸುಮಾರು ರೂ. 44,186 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ರೂ. 800 ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಹೊರೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 1.9 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Budget 2026: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ 10 ಸಂಗತಿಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ನೀವು EMI ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೆ ಹಳೆಯ EMI ಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಸಾಲದ ಅವಧಿಯು ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಾಲವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಉಳಿತಾಯವು ರೂ. 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು EMI ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು EMI ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿಶೇಷ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ರೆಪೊ ದರದ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತಲೂ ಆರ್‌ಬಿಐ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯತೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಆರ್‌ಬಿಐ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದ್ರವ್ಯತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಕೊನೆಯದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವು ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು... ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗೂ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPF: ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಿದೆ ಬಂಪರ್‌ ಉಡುಗೊರೆ! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ..

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

