ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆ... ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗ

investment return: ಆರ್‌ಬಿಐನ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೇಗೆ ಎಂಬುವುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 8, 2025, 01:21 PM IST
  • ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡೆಸುವ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯೇ ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆ... ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗ

RBI: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್‌ (SGB 2020-21 ಸರಣಿ-VI) ಗಳ ಅಕಾಲಿಕ ವಿಮೋಚನಾ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. RBI ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ (ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ) ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ ಬೆಲೆ ₹10,610 ಆಗಿದೆ.

ಈ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 2020ರಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೇವಲ ₹5,117 ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಈ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಒಟ್ಟು 107%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 30% ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ

ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ ಎಂದರೇನು?
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡೆಸುವ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯೇ ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ (SGB). ಇದರ ಮೂಲಕ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಕಾಗದದ ಚಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಅವಧಿ ಒಟ್ಟು 8 ವರ್ಷಗಳು, ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಲಾಭ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2.5% ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬೇರೆವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ?
RBI ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಆಧರಿಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನ ಮೂರು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ 999 ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆಯ ಸರಾಸರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 4 ಮತ್ತು 5, 2025 ರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹10,610 ಆಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು?
ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (2020): ₹5,117
5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದ ಬೆಲೆ (2025): ₹10,610
ಒಟ್ಟು ಲಾಭ: ₹5,493
ಶೇಕಡಾವಾರು ಲಾಭ: 107.35%
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಈ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2.5% ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹23,508 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ?

ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ – ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ,
ಕಳ್ಳತನದ ಭಯ ಇಲ್ಲ,
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ,
ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿ.

ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು SGBಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡಬಲ್ಲದು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 2020ರಲ್ಲಿ ಈ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು, ಇಂದು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

 

Sovereign Gold BondsRBIGold priceSGB 2020-21 Series-VIprecious metal investment

