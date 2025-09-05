RBI Stops Printing 2000 rupees : ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ನೋಟುಗಳ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿರುವ ನೋಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ RBI ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಏರಿಕೆ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, RBI ಅವುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಒಟ್ಟು 3.56 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ 98.2% ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಉಳಿದಿವೆ.
500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಎಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ 40.9% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನೋಟು ಮಾತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿನ 86% ರಷ್ಟಿದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ₹2, ₹5, ₹2000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ನೋಟುಗಳ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ₹2, ₹5, ₹2000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ, 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಈಗ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು FY2025 ರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಒಟ್ಟು ರೂ. 3.56 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ 98.2% ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮರಳಿದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 2000, 10, 20 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಮುಖಬೆಲೆಯ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನಕಲಿ 200 ಮತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಕೇವಲ 30,000 ಇದ್ರೆ ಸಾಕು.. ಅದರಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು..! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.