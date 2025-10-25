English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಚಿನ್ನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ... ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲೆಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲೋನ್‌: ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್

ಚಿನ್ನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ... ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲೆಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲೋನ್‌: ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಪೂಜಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 25, 2025, 01:42 PM IST
    • ದೇಶೀಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ
    • ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ
    • RBI ಹೊರಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಚಿನ್ನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ... ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲೆಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲೋನ್‌: ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್

ದೇಶೀಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ ನಿಧಿಗಳ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ (ಎಫ್‌ಒಎಫ್‌ಗಳು) ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿರುವುದರಿಂದ, ಟಾಟಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಕೋಟಕ್, ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್‌ಲೈಫ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಟಾಟಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಂಪ್ಸಮ್, ಎಸ್‌ಐಪಿ, ಎಸ್‌ಟಿಪಿ ಮತ್ತೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಪೂಜಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಬೆಳ್ಳಿ "ಅಗ್ಗದ ಪರ್ಯಾಯ"ವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಹ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೌರ ಫಲಕಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, 5G ಸಂವಹನ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವೆ 5% ರಿಂದ 12% ವ್ಯತ್ಯಾಸ (ಪ್ರೀಮಿಯಂ) ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಭೌತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಿಜವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿದೆ. ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾವಿಸಿದಂತೆ, ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ SIP ಗಳು ಮತ್ತು STP ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದರು.

ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಆಮದು ಸಡಿಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಸಾಲಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು. ಆದre, ಈಗ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಎಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳ (NBFC) ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ.

RBI ಹೊರಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಸಾಲಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಲ-ಮೌಲ್ಯ (LTV) ಅನುಪಾತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. RBI ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಯಾವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ?
ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವು ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಆರ್‌ಬಿಐನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

 

