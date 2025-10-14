RBIನಿಂದ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ.. ಈ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾನ್!‌ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..‌

5 Rupees Coin: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಈ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು, RBI ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
5 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ₹1 ರಿಂದ ₹20 ರವರೆಗಿನ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ₹1 ರಿಂದ ₹500 ರವರೆಗಿನ ನೋಟುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 ಮತ್ತು ₹20 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಈ ನಾಣ್ಯಗಳ ನೋಟ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ₹5 ನಾಣ್ಯವು ಗಾತ್ರ, ತೂಕ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಹಳೆಯ, ದಪ್ಪ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಹೊಸ, ತೆಳುವಾದ ಆವೃತ್ತಿಗಳು - ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು - ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
RBI ₹5 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆಯೇ?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಆರ್ಬಿಐ ₹5 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ನಾಣ್ಯದ ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಪ್ಪ, ಭಾರವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳನ್ನು - ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಳೆಯ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಈ ನಾಣ್ಯಗಳ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಆಗಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಂಪರ್ಕ:
₹5 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಲೋಹದ ಸಂಯೋಜನೆ. ₹5 ನಾಣ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕರಗಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳ ನಿಜವಾದ ಮುಖಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.
ಈ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು (ರೇಜರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು) ಮತ್ತು ಇತರ ಲೋಹದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ₹5 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕರಗಿಸಿದಾಗ, ₹12 ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಲೋಹವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳು ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದವು.
ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಮೌಲ್ಯ
ಮೇಲ್ಮೈ ಮೌಲ್ಯ: ಇದು ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ಮುಖಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಮೊತ್ತ.
ಲೋಹದ ಮೌಲ್ಯ: ಇದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವ ಲೋಹದ(ಗಳ) ಮೌಲ್ಯ.
ಹಳೆಯ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಲೋಹದ ಮೌಲ್ಯವು ಮೇಲ್ಮೈ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ನಾಣ್ಯಗಳು ಕರೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮತೋಲನವು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು.
ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ನಾಣ್ಯದ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಈ ಅಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಆರ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡವು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬದಲು, ಆರ್ಬಿಐ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.
ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
ಲೋಹದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು, ಹೀಗಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಲೋಹದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ನಾಣ್ಯಗಳ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಹೊಸ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳು ಈಗ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ, ಹೊಸ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗದಂತೆ ಆರ್ಬಿಐ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಹಳೆಯ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿವೆಯೇ?
ಹಳೆಯ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಆರ್ಬಿಐ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಣ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸದ ಹೊರತು, ಅವು ಇನ್ನೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಸರಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು.
ಕರೆನ್ಸಿ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಡೆ
ಹಳೆಯ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಆರ್ಬಿಐ ನಿರ್ಧಾರವು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಹಳೆಯ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಹದ ಮೌಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹೊಸ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಸದೆ, ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯ, ಭಾರವಾದ ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ - ಅವು ಇನ್ನೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕೃತ RBI ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.