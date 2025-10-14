English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
RBIನಿಂದ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ.. ಈ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾನ್!‌ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..‌

5 Rupees Coin: 5 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ RBI ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 14, 2025, 02:19 PM IST
  • ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
  • ಅನೇಕ ಜನರು ಹಳೆಯ, ದಪ್ಪ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಈ ಹಳೆಯ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

5 Rupees Coin: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಈ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು, RBI ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

5 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ₹1 ರಿಂದ ₹20 ರವರೆಗಿನ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ₹1 ರಿಂದ ₹500 ರವರೆಗಿನ ನೋಟುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 ಮತ್ತು ₹20 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಈ ನಾಣ್ಯಗಳ ನೋಟ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ₹5 ನಾಣ್ಯವು ಗಾತ್ರ, ತೂಕ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

ಅನೇಕ ಜನರು ಹಳೆಯ, ದಪ್ಪ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಹೊಸ, ತೆಳುವಾದ ಆವೃತ್ತಿಗಳು - ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು - ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

RBI ₹5 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆಯೇ?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಆರ್‌ಬಿಐ ₹5 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ನಾಣ್ಯದ ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಪ್ಪ, ಭಾರವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳನ್ನು - ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಳೆಯ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ರೂ. ಜಿಗಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ.. ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ..

ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಈ ನಾಣ್ಯಗಳ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಆಗಿದೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಂಪರ್ಕ: 
₹5 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಲೋಹದ ಸಂಯೋಜನೆ. ₹5 ನಾಣ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕರಗಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳ ನಿಜವಾದ ಮುಖಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.

ಈ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು (ರೇಜರ್ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು) ಮತ್ತು ಇತರ ಲೋಹದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ₹5 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕರಗಿಸಿದಾಗ, ₹12 ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಲೋಹವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳು ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನಿಷ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ದೀಪಾವಳಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿತಾ ಅಂಬಾನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹರ್ಮೆಸ್ ಬಿರ್ಕಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಮೌಲ್ಯ
ಮೇಲ್ಮೈ ಮೌಲ್ಯ: ಇದು ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ಮುಖಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಮೊತ್ತ.

ಲೋಹದ ಮೌಲ್ಯ: ಇದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವ ಲೋಹದ(ಗಳ) ಮೌಲ್ಯ.

ಹಳೆಯ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಲೋಹದ ಮೌಲ್ಯವು ಮೇಲ್ಮೈ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ನಾಣ್ಯಗಳು ಕರೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮತೋಲನವು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು.

ಆರ್‌ಬಿಐ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ನಾಣ್ಯದ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಈ ಅಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡವು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬದಲು, ಆರ್‌ಬಿಐ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ.. ಈ ತಾರೀಖಿನಿಂದ 11 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್‌!

ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:

ಲೋಹದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು, ಹೀಗಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಲೋಹದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ನಾಣ್ಯಗಳ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಹೊಸ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳು ಈಗ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ, ಹೊಸ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗದಂತೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಹಳೆಯ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿವೆಯೇ?
ಹಳೆಯ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಣ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸದ ಹೊರತು, ಅವು ಇನ್ನೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಸರಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ನೀವು PPF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ? ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು.

ಕರೆನ್ಸಿ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಡೆ
ಹಳೆಯ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿರ್ಧಾರವು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹಳೆಯ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಹದ ಮೌಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹೊಸ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಸದೆ, ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 45 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿತ : 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ! ಬಂಗಾರದ ಸನಿಹ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ

ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ ₹5 ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯ, ಭಾರವಾದ ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ - ಅವು ಇನ್ನೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕೃತ RBI ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

