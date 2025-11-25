English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 5,000 ರೂ. ನೋಟು ಬಿಡುಗಡೆ?! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌..

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 5,000 ರೂ. ನೋಟು ಬಿಡುಗಡೆ?! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌..

RBI clarification on new notes: 5,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏನುದ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 25, 2025, 08:53 AM IST
  • 2016 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ನೀಡಿತು.
  • ಹೊಸ 5,000 ರೂ. ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಆಗಾಗ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 5,000 ರೂ. ನೋಟು ಬಿಡುಗಡೆ?! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌..

RBI clarification on new notes: 2016 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ನೀಡಿತು. ನಂತರ, ಅದು ಹೊಸ 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಸಹ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ 5,000 ರೂ. ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಿಭಾಗವು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. "ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ 5,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು" ಎಂದು ಪಿಐಬಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನವೆಂಬರ್ 30 ರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗಲ್ಲ..!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಆಗಾಗ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆರ್‌ಬಿಐನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಿಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಐಎಫ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಕೋಡ್, ಎಟಿಎಂ ಪಿನ್, ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳು, ಒಟಿಪಿಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Arecanut Price Today: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ & ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

ಮೇ 2023 ರಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಬಿಐ 2,000 ರೂ. ನೋಟನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ 5,000 ರೂ. ನೋಟನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ವದಂತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ 918799711259 ಅಥವಾ @pibfactcheck ಖಾತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು.

 

 

