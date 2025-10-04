RBI’s Big Decision on Gold and Oil Prices: ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಆರ್ಬಿಐ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ತೈಲದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ತೈಲಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನವೇ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಿಜವಾದ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ.
ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತವೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮಾಪಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಂಡುಬರುವಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸದಿವೆ. ತೈಲದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು, ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾರಣ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಎರಡೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು 2025 ರ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, “ತೈಲದ ಜಾಗತಿಕ ಜಿಡಿಪಿ ಪಾಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆರ್ಬಿಐ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 5.5% ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿದೆ. ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಏಳು ವಾರಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $3,867 ತಲುಪಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅದು ದಾಖಲೆಯ $3,896.9 ತಲುಪಿತ್ತು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಚಿನ್ನವನ್ನು “ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತೈಲಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ 2025 ರ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮಾಪಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲದ ಪಾಲು ಕುಸಿದಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಹೊಸ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,867 ತಲುಪಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,896.9 ರ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದರತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.