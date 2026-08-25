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Bank Holiday: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ! ಆ.26ರಂದು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರಜೆ

ನಾಳೆ (ಬುಧವಾರ ಆಗಸ್ಟ್‌ 26) ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾಳೆಯ ದಿನ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆಗಸ್ಟ್‌ 26 ರಂದು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 25, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:49 PM IST
Bank Holiday: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ! ಆ.26ರಂದು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರಜೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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