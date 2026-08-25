Bank Holiday: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ, ಆಚರಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ, ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ (ಬುಧವಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 26) ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾಳೆಯ ದಿನ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ (RBI) ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಳಲಿ ನಾಳೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿವೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ?
ಆಗಸ್ಟ್ 26, ಬುಧವಾರದಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರನಾಟಕ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಣಿಪುರ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ, ದೆಹಲಿ, ಬಿಹಾರ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈದ್ ಎ ಮಿಲಾದ್ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ತಿರುಓಣಂ ಕಾರಣ ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ ಬರೊಡಾ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಕ್ಸಿಸ್, ಹೆಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ, ಐಸಿಐಸಿಐ, ಬಂಧನ್ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಹಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮುಚ್ಚಿರಲಿದೆ.
ಯಾವ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ?
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬಹುದು. ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. ಜನರು ನಿಯಮಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಜಾದಿನಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಗರದ ರಜಾದಿನಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಭೇಟಿಗಳ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.