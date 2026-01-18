Damart discounts: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಓಡುತ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿತರಕರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೃಹತ್ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಈಗ ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಶಾಶ್ವತ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಡಿಮಾರ್ಟ್ನ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಬರುವ ಜನರು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಇವು ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.