ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 4,000 ರೂ.ಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಟೆಕ್‌ಲೈಫ್ 7 ಕೆಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4,970 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 20, 2025, 09:01 AM IST
  • ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಟೆಕ್‌ಲೈಫ್ 7 ಕೆಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
  • ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಖರೀದಿಸಿ
  • ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ

Realme Techlife 7 Kg Washing Machine Discount Price: ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದುವೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ದೀಪಾವಳಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ನ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ... 

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಟೆಕ್‌ಲೈಫ್ 7 ಕೆಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. RMTL705NNNEG ಮಾದರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಳೆದ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಪ್‌..! ಫೋನ್‌ ಕಳುವಾದ್ರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 700 rpmನ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಪಿನ್ ವೇಗವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟಬ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೇಫ್ ವಾಶ್, 10 ವಾಶ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು, ಡ್ಯುಯಲ್ ವಾಟರ್‌ಫಾಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಫಜಿ ಲಾಜಿಕ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 7 ಕೆಜಿವರೆಗೆ ತೊಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ವಾಶ್ ಮೋಟರ್ ಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ವಿಶೇಷ ಖಾತರಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ! ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ನ ಬೆಲೆ 21,990 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೂ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಶೇ.54ರಷ್ಟು ಫ್ಲಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ 9,990 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.  

ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್‌ಗಳ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವವರು 1,250 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇವಲ 8,740 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ 3,770 ರೂ.ಗಳ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನ 4,970 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.  

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Realme Washing MachineWashing Machine OffersWashing MachineRealme Techlife Washing MachineRealme Techlife 7 Kg Washing Machine Discount Offers

