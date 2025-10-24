English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ದಿಢೀರ್‌ ಕುಸಿತ... 2026ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಾ! ಇಳಿಯುತ್ತಾ!

ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ದಿಢೀರ್‌ ಕುಸಿತ... 2026ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಾ! ಇಳಿಯುತ್ತಾ!

Gold Price: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡುಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತಾ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 24, 2025, 09:14 AM IST
  • ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೋ? ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತೋ?
  • ಈ ಬಗ್ಗೆ ANZ ಅಂದಾಜು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
  • ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಲು ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ?

Trending Photos

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್.. ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ!
camera icon7
Nirosha Salary
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್.. ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ!
ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
camera icon6
Gajakesari Yoga
ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
&quot;ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ&quot; ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon5
Deepika Padukone viral video
"ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ" ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ಯಾ! ತ್ವರಿತ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಈ ಹರ್ಬಲ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ
camera icon6
Diabetes Control Tips
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ಯಾ! ತ್ವರಿತ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಈ ಹರ್ಬಲ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ
ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ದಿಢೀರ್‌ ಕುಸಿತ... 2026ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಾ! ಇಳಿಯುತ್ತಾ!

Gold Price in 2026: ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತಿತ್ತು ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈಗ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಅಂತಾ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಗಾಗಾಗಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ತಲೆ ಬೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿಯಾದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ‘ಕಮ್ಮಿಯಾಗುವುದು ಎನ್ನುವುದು’ ಇದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಕಾದುಕುಳಿತಿರುವವರಿಗೆ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ದರ 4,600 ಡಾಲರ್‌ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು  ANZ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದರೆ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮ

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.  ANZ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳಾದರೆ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2026ರ ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳೊಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 12,280 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಔನ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 4,224.79 ಡಾಲರ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ  4,225.69 ಡಾಲರ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. 

ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ?
ಪ್ರಪಂಚಾದಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ, ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO Pension Rules: EPS ಖಾತೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್, ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ?
ANZ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ 2026ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ 57.50 ಡಾಲರ್ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Gold priceGold Price PredictionsGold Predictions 2026Gold rategold price hike

Trending News