ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್.! $1.55 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾವತಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಡಿಕೆ!

ನವದೆಹಲಿ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿಯ ಕೆಜಿ ಬೇಸಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೆರೆಯ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಗಮದ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಕದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1.55 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ ನಂತರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ (ಆರ್ಐಎಲ್) ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Bihar Election Result 2025: ಖಾತೆಯನ್ನೇ ತೆರೆಯದ ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ..! ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ..!
ಈ ವಿವಾದವು 2016ಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನದಾಗಿದ್ದು, ಆಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಲುದಾರರು ಒಎನ್ಜಿಸಿ ಕೊಳವೆಗಳಿಂದ 1.55 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಅನಿಲವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು.ರಿಲಯನ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.ಆದರೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು.ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿತು.ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಾಯದೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಜೆಡಿಯು..!
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಜಿತೇಂದ್ರ ಪಿ. ಮಾರು ಅವರು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅನಿಲ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.ರಿಲಯನ್ಸ್ ತನ್ನ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಒಎನ್ಜಿಸಿ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೊರೆದು,1.55 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿಗಾಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ನಾಟನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಎ.ಪಿ. ಶಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ವರದಿಗಳು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಆರೋಪವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊರತೆಗೆದ ಅನಿಲದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹಕ್ಕು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿವೆ.ಆದರೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅನಿಲ ವಲಸೆ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಅಂದರೆ, ಭೂಗರ್ಭ ಜಲಾಶಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದೆ.