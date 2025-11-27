ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಷೇರು; ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ... ಐತಿಹಾಸಿಕ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

reliance share market: ಬುಧವಾರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ ₹21 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬಲವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ಬಿಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ಶೇ.1.99 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,569.75 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆನಡಾದ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ರೂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 1 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ (GW) ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ $11 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ ₹21 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ.
ವಹಿವಾಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಶೇ. 2.12 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,571.80 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಅದರ 52 ವಾರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. NSE ನಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಶೇ. 1.96 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,569.90 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಹಿವಾಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ₹1,571.60 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು ವಹಿವಾಟಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ₹21,24,259.89 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಇದು ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ, ಇದು ಬಿಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 0.21 ರಷ್ಟು ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 29 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ. ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿನ ರ್ಯಾಲಿಯು ಷೇರುಪೇಟೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಹಲವಾರು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯಾದ ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (L&T), ಕನಿಷ್ಠ 300 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ (MW) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಐದು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸುಮಾರು $2.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು $13.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು $60 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸರಿಸುಮಾರು $53 ಬಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್, ಎಲ್&ಟಿ, ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಗುಂಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಗೂಗಲ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.