English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಷೇರು; ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ... ಐತಿಹಾಸಿಕ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಷೇರು; ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ... ಐತಿಹಾಸಿಕ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

reliance share market: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆನಡಾದ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ರೂಕ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 1 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ (GW) ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 27, 2025, 10:00 AM IST
    • ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ
    • ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ ₹21 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
    • ಬಲವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿ

Trending Photos

ಗುರುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ..
camera icon11
december horoscope 2025
ಗುರುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ..
ಚಂದ್ರ-ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವಿಷ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
camera icon5
Visha Yoga
ಚಂದ್ರ-ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವಿಷ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
BBk 12 contestant anchor jhanvi real age
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon5
gold price hike
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಷೇರು; ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ... ಐತಿಹಾಸಿಕ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

reliance share market: ಬುಧವಾರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ ₹21 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬಲವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ಬಿಎಸ್‌ಇಯಲ್ಲಿ ಶೇ.1.99 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,569.75 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆನಡಾದ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ರೂಕ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 1 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ (GW) ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ $11 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್‌ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ ₹21 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ.

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಷೇರುಗಳು ಬುಧವಾರ ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ ₹21 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬಲವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ಬಿಎಸ್‌ಇಯಲ್ಲಿ ಶೇ.1.99 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,569.75 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ವಹಿವಾಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಶೇ. 2.12 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,571.80 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಅದರ 52 ವಾರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. NSE ನಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಶೇ. 1.96 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,569.90 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಹಿವಾಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ₹1,571.60 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು ವಹಿವಾಟಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ₹21,24,259.89 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ.

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಇದು ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ, ಇದು ಬಿಎಸ್‌ಇಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 0.21 ರಷ್ಟು ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 29 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ. ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿನ ರ್ಯಾಲಿಯು ಷೇರುಪೇಟೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಹಲವಾರು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯಾದ ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (L&T), ಕನಿಷ್ಠ 300 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ (MW) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಐದು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸುಮಾರು $2.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು $13.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು $60 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸರಿಸುಮಾರು $53 ಬಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್, ಎಲ್&ಟಿ, ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಗುಂಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಗೂಗಲ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

reliance share marketreliance share market hindireliance share market kannada

Trending News