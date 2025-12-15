English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋದಿಂದ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್: ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್‌

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳು, ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು, OTT ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು AI ಸೇವೆಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 15, 2025, 04:31 PM IST
  • ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ 'ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್' ಘೋಷಿಸಿದೆ
  • ಈ ಯೋಜನೆಯ 28 ದಿನ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ & ದಿನಕ್ಕೆ 2GB 5G ಡೇಟಾವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ Google Gemini Pro AI & ಆಯ್ದ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ

Reliance Jio Happy New Year 2026 Plans: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ 'ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್' ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 28 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ 2GB 5G ಡೇಟಾವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ ಹೊಸ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಆಡ್-ಆನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು Google Gemini Pro AI ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ 3,599 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆಡ್-ಆನ್ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ 103 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯು ದಿನಕ್ಕೆ 2.5GB ಡೇಟಾವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಟ್ಟು 5GB ಡೇಟಾವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಜಿಯೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ 2026 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬೆಲೆ & ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳು, ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು, OTT ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು AI ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಹೊಸ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಯೋಜನೆಯ ಹೀರೋ ರೀಚಾರ್ಜ್ 500 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ 5G ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: FD ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಬದಲಿಸಿದ ಎಸ್‌ಬಿಐ.. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರ ಜಾರಿ

ಆಯ್ದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ & ಉಚಿತ Google Gemini Pro ಚಂದಾದಾರಿಕೆ

ಇದರ 500 ರೂ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಲಯನ್ಸ್‌ಗೇಟ್ ಪ್ಲೇ, ಡಿಸ್ಕವರಿ+, ಸನ್ NXT, ಕಚ್ಚಾ ಲಂಕಾ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮರಾಠಿ, ಚೌಪಲ್, ಹೊಯ್ಚೊಯ್, ಫ್ಯಾನ್‌ಕೋಡ್, ಜಿಯೋಟಿವಿ, ಮತ್ತು ಜಿಯೋಎಕ್ಲೌಡ್‌ನಂತಹ ಆಯ್ದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಯೋಜನೆಯು 35,100 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 18 ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

₹3,599 ಬೆಲೆಯ ಸೂಪರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಯೋಜನೆಯು 365 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2.5GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು, SMS ಮತ್ತು JioTV ಮತ್ತು JioTV ಕ್ಲೌಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 18 ತಿಂಗಳ Google Gemini Pro ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Google Gemini Pro ಯೋಜನೆಯು 18 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ : ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ

ಹೊಸ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ  

ಜಿಯೋ 103 ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಹೊಸ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 28 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 5GB ಡೇಟಾವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 
ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ OTT ಬಂಡಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹಿಂದಿ: ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ, ಸೋನಿ ಲಿವ್, Zee5
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ: ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ, ಫ್ಯಾನ್‌ಕೋಡ್, ಲಯನ್ಸ್‌ಗೇಟ್, ಡಿಸ್ಕವರಿ+
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ: JioCinema, Sun NXT, ಕಾಂಚಾ ಲಂಕಾ, ಹೊಯ್ಚೊಯ್

ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಿಯೋ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ಮೈಜಿಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

