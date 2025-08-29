English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ...!

ಮನೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಾರಿಗೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳದ ಮನೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 29, 2025, 02:34 PM IST
  • ಮನೆ ಖರೀದಿಯು ಕನಸು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ.
  • ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ತರುತ್ತದೆ.
  • ಮಾರಾಟಗಾರರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ.

Trending Photos

ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!
camera icon8
Dharsha gupta
ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!
ರಣ ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ : ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
camera icon5
School Holiday
ರಣ ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ : ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲವೇ..? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ
camera icon6
Gold
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲವೇ..? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತಾದ Big Update ಇಲ್ಲಿದೆ..!
camera icon8
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತಾದ Big Update ಇಲ್ಲಿದೆ..!
ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ...!

ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆತುರದಿಂದ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ವಿಷಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸ್ಥಳದ ಮಹತ್ವ:

ಮನೆಯ ಸ್ಥಳವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ:

ಮನೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದ ಖರೀದಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳು (EMI) ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರಗೊಳಿಸಬಹುದು.ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ. ಬಜೆಟ್‌ನೊಳಗೆ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ:

ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಆಸ್ತಿಯ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪತ್ರ, ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯ ಕೊರತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಕೀಲ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ:

ಮನೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಮಾರುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಗೋಡೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರಿಂಗ್, ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ರಚನೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ದುರ್ಬಲ ನಿರ್ಮಾಣವಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲಬಹುದು. ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವೃತ್ತಿಪರರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪಿಸಿ:

ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ, ಅವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಬಹುದು. ಮಾರಾಟಗಾರರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರವು ಭವಿಷ್ಯದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.ಕನಸಿನ ಮನೆ, ಸಂತೋಷದ ಆಶ್ರಯಮನೆ ಖರೀದಿಯು ಕೇವಲ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಒತ್ತಡವಾಗದೆ, ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿ!

About the Author
Buying HouseProperty documents verificationHome buying tipsHouse location

Trending News