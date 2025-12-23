English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಭಾರತೀಯ ನೋಟಿನಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧೀಜಿ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ? ದಿಢೀರ್‌ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?

Indian Currency : ಭಾರತೀಯ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ವಾದ–ವಿವಾದ ಶುರುವಾಗಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 23, 2025, 04:30 PM IST
  • ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ
  • ಈ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

Indian Currency : ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಜಾನ್ ಬ್ರಿಟ್ಟಾಸ್ ಅವರು, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್‌ಡಿಎ) ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮರುಬರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಾನ್ ಬ್ರಿಟ್ಟಾಸ್, “ಅಧಿಕೃತ ನಿರಾಕರಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹವಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕ್ರಮವು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯ ಆರ್‌ಬಿಐ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ‘ಭಾರತ್ ಮಾತಾ’ ಚಿತ್ರವೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, 1996ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸರಣಿಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲೂ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವರದಿಗಳು 2022ರಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದಾಗ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ‘ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಮತ್ತು ಅಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ)’ ಮಸೂದೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನಾಧರಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಚಿತ್ರ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.

 

Indian currencyMahatma Gandhi ImageRBI Clarificationpolitical controversyNDA government

