ಕೇವಲ ₹6.29 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಸೀಟರ್‌ ರೆನಾಲ್ಟ್‌ ಟ್ರೈಬರ್‌ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ

Renault triber facelift: ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ 7 ಸೀಟರ್ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಟ್ರೈಬರ್ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಟ್ರೈಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮುಂಭಾಗದ fasciaದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್, ಕೆತ್ತಿದ ಹೊಸ ಹುಡ್, ದಪ್ಪ ಬಂಪರ್, ಸಂಯೋಜಿತ LED DRLಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ನಯವಾದ LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ LED ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಸೊಗಸಾದ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ 8-ಇಂಚಿನ ತೇಲುವ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ನವೀಕರಿಸಿದ ಒಳಾಂಗಣವು ಹೊಸ ಸೀಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ, ಆಧುನಿಕ LED ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, LED ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಪ್ಪು-ಔಟ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 35 ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೈಬರ್ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್, ನವೀಕರಿಸಿದ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಹೊಸ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಟೈಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಬೆಲ್ಶರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಸಮಕಾಲೀನ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 35 ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರು ರೆನಾಲ್ಟ್ನ 'ರೀಥಿಂಕ್ ಬ್ರಾಂಡ್' ರೂಪಾಂತರ ತಂತ್ರದಡಿ ಮೊದಲ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. "ರೀಥಿಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್" ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭ-ಸರಿಪಡಿಸುವ ಆಸನಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಗ-ಪ್ರಮುಖ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಆಸನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 5, 6, ಅಥವಾ 7-ಸೀಟರ್ಗಳಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು 625 ಲೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ವಿಭಾಗ-ಪ್ರಮುಖ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ನವೀನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಟ್ರೈಬರ್ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
ಹೊಸ ಟ್ರೈಬರ್ ಈಗ ಅಥೆಂಟಿಕ್, ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಟೆಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 6,29,995 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಟ್ರೈಬರ್ ಈಗ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ESP, TPMS, EBDಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ 21 ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ
ಹೊಸ ಟ್ರೈಬರ್ 6250 rpmನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 72 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 3500 rpmನಲ್ಲಿ 96 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸೇರಿದೆ. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ ರೂಪಾಂತರವು ಸುಧಾರಿತ ಈಸಿ-ಆರ್ AMT ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಾಲನಾ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಸೆಟಪ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಚಾಲನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಟ್ರೈಬರ್ 3 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಗಳು/ಅನಿಯಮಿತ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಟ್ರೈಬರ್ CNG ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಟ್ನೊಂದಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
* ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಆಸನಗಳು 5 - 7 ಆಸನಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಆಸನಗಳೊಂದಿಗೆ
* 2ನೇ ಸಾಲು – ಸ್ಲೈಡ್, ಒರಗುವಿಕೆ, ಮಡಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉರುಳುವಿಕೆ
* 5-ಸೀಟ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 625 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್
* 182 MM ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್
* 50 KGವರೆಗಿನ ಹೊರೆ ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ರೂಫ್ ಹಳಿಗಳು
* 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂಭಾಗದ AC
ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸ
* ಹೊಸ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್
* ಹೊಸ ಹುಡ್
* ಹೊಸ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ಗಳು
* ಹೊಸ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು
* ಹೊಸ 15-ಇಂಚಿನ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್' ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೀಲ್ಗಳು
* ಹೊಸ ಸೈಡ್ ಡೆಕಲ್ಗಳು
* ಹೊಸ LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು
* ಹೊಸ LED DRLಗಳು
* ಹೊಸ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು
* ಹೊಸ LED ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು
* 3 ಹೊಸ ದೇಹದ ಬಣ್ಣಗಳು - 6 ಏಕತಾನತೆ ಮತ್ತು 3 ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಬಣ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಗಳು
* ಹೊಸ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್
* ಹೊಸ ಒಳಾಂಗಣ ಟ್ರಿಮ್ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ
* ಹೊಸ ಸೀಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ - ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ವಿನ್ಯಾಸ
* ಹೊಸ ಸೀಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ - ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಿನ್ಯಾಸ
ಕಾರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
* ಆಟೋ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು
* 8-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿಂಕ್ ತೇಲುವ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್
* ವೈರ್ಲೆಸ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿ
* ಕ್ರೂಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ
* ಆಟೋ ಫೋಲ್ಡ್ ORVMಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ-ವಿದಾಯ ಅನುಕ್ರಮ
* ರೇನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ವೈಪರ್ಗಳು
* ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
* 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು
* ISOFIX ಮಕ್ಕಳ ಆಸನ ಆಂಕಾರೇಜ್ಗಳು
* ಎಲ್ಲಾ ಆಸನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ 3-ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು
* ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮುಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್
* ಫಾಲೋ ಮಿ ಹೋಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್