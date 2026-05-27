Budget Car India: ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ (Renault Kwid) ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. SUV ಮಾದರಿಯ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್, ಉತ್ತಮ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಕಾರು ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹4.29 ಲಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಬಲವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 1.0 ಲೀಟರ್ ಮೂರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 67 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 91 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಾಹನ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮತ್ತು 5-ಸ್ಪೀಡ್ AMT ಗಿಯರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಕಾರಿನ SUV-inspired ವಿನ್ಯಾಸ ಯುವಕರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎತ್ತರದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಬೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಲುಕ್ ಕಾರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಲಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾರುಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲೂ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಲಗೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೊದಲಾದ ಫೀಚರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್, ABS ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ನೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.