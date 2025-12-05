ಕಾರು ಖರೀದಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಿದ RBI:EMI ಅಗ್ಗವಾಗಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI)ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನೇತೃತ್ವದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ (MPC)ಇಂದು ರೆಪೊ ದರದ ಕುರಿತು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. RBI ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ 5.25% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತು. ಈ ವರ್ಷ 125 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ, ರೆಪೊ ದರವು ಈಗ 5.25% ರಷ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ MPC ಸದಸ್ಯರು ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತವನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು "ತಟಸ್ಥ" ನೀತಿ ನಿಲುವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತವಾದರೆ ಸಾಲಗಾರರ ಇಎಂಐ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ : ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಸಿಪಿಐ) ಹಣದುಬ್ಬರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 0.25% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂರು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ಒಟ್ಟು 100 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ, ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 5.50% ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದೆ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೀತಿ ನಿಲುವನ್ನು 'ತಟಸ್ಥ'ವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿಯ 2.2% ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 1.3% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 0.9% ದಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಂತಾಗಿದೆ. ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರೆ, ಸರಕುಗಳ ಆಮದು ಸತತ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ :
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ (MPC) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ FY26 ರ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂದಾಜನ್ನು 6.8% ರಿಂದ 7.3% ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ನೈಜ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 7.3% ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು RBI ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅಂದಾಜುಗಳಾದ Q3ಯಲ್ಲಿ 7% ಮತ್ತು Q4ರಲ್ಲಿ 6.5% ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ನೈಜ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆಯು Q1ರಲ್ಲಿ 6.7% ಮತ್ತು Q2ರಲ್ಲಿ 6.8% ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ CPI ಹಣದುಬ್ಬರವು ಈಗ 2% ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 0.6 ಶೇಕಡಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. Q3 0.6% ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, Q4 2.9%ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ Q1 ಮತ್ತು Q2ಗಾಗಿ CPI ಹಣದುಬ್ಬರವು 3.9% ಮತ್ತು 4% ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.