English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಕಾರು ಖರೀದಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಿದ RBI:EMI ಅಗ್ಗವಾಗಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಕಾರು ಖರೀದಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಿದ RBI:EMI ಅಗ್ಗವಾಗಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಿತಿಯು "ತಟಸ್ಥ" ನೀತಿ ನಿಲುವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆರ್‌ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರ

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 5, 2025, 01:02 PM IST
  • ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತ ಎಂದರೆ ಸಾಲಗಾರರ ಇಎಂಐಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ
  • ಮೂರು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 100 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ದರ ಕಡಿತ
  • ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು "ತಟಸ್ಥ" ನೀತಿ ನಿಲುವು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧಾರ

Trending Photos

ನಾಡು–ನುಡಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದ ವೀರರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ–2025’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!
camera icon7
Veera Kannadiga Awards-2025
ನಾಡು–ನುಡಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದ ವೀರರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ–2025’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
camera icon6
GURU GOCHARA
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ...!
camera icon5
Rashmika
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ...!
ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೇವಿಸಬಹುದು! ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ
camera icon6
Rice
ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೇವಿಸಬಹುದು! ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ
ಕಾರು ಖರೀದಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಿದ RBI:EMI ಅಗ್ಗವಾಗಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI)ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನೇತೃತ್ವದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ (MPC)ಇಂದು ರೆಪೊ ದರದ ಕುರಿತು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. RBI ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಂದ 5.25% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತು. ಈ ವರ್ಷ 125 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ, ರೆಪೊ ದರವು ಈಗ 5.25% ರಷ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ MPC ಸದಸ್ಯರು ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತವನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು "ತಟಸ್ಥ" ನೀತಿ ನಿಲುವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತವಾದರೆ ಸಾಲಗಾರರ ಇಎಂಐ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ :  ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಸಿಪಿಐ) ಹಣದುಬ್ಬರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 0.25% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆರ್‌ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಬಳ ಆ ದಿನದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ!

ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂರು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಒಟ್ಟು 100 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ, ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 5.50% ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದೆ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೀತಿ ನಿಲುವನ್ನು 'ತಟಸ್ಥ'ವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿಯ 2.2% ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 1.3% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 0.9% ದಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಂತಾಗಿದೆ. ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರೆ, ಸರಕುಗಳ ಆಮದು ಸತತ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ iPhone ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ.. ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌..!

ಆರ್‌ಬಿಐ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ : 
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ (MPC) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ FY26 ರ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂದಾಜನ್ನು 6.8% ರಿಂದ 7.3% ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ನೈಜ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 7.3% ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು RBI ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅಂದಾಜುಗಳಾದ Q3ಯಲ್ಲಿ 7% ಮತ್ತು Q4ರಲ್ಲಿ 6.5% ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ನೈಜ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆಯು Q1ರಲ್ಲಿ 6.7% ಮತ್ತು Q2ರಲ್ಲಿ 6.8% ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ CPI ಹಣದುಬ್ಬರವು ಈಗ 2% ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.  ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 0.6 ಶೇಕಡಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. Q3 0.6% ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, Q4 2.9%ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ Q1 ಮತ್ತು Q2ಗಾಗಿ CPI ಹಣದುಬ್ಬರವು 3.9% ಮತ್ತು 4% ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

RBIRBI Interest RateRBI MeetingRepo rate

Trending News