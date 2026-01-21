English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Great Republic Day Sale :ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಜಿಟಿ 7ಪ್ರೊ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ರೂ. 10,000 ರಿಯಾಯಿತಿ..! ಬಂಪರ್ ಆಫರ್

Great Republic Day Sale: 2026 ರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಮೆ ಜಿಟಿ 7 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ ರೂ. 10,000. ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್, 120W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಈಗ ರೂ. 50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 21, 2026, 04:24 PM IST
  • ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೇಲ್ 2026 ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹಲವು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ.

Great Republic Day Sale :ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಜಿಟಿ 7ಪ್ರೊ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ರೂ. 10,000 ರಿಯಾಯಿತಿ..! ಬಂಪರ್ ಆಫರ್

Great Republic Day Sale: ಗ್ರೇಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೇಲ್ 2026: ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೇಲ್ 2026 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹಲವು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಜಿಟಿ 7 ಪ್ರೊ ಮೇಲಿನ ಆಫರ್ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ. 50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ರೂ. 10,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.Realme GT 7 Pro ಫೋನ್ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 49,998 ರೂ.ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಫೋನಿನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ 10,001 ರೂ. ಕಡಿಮೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ 1,000 ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಫೋನಿನ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಯಾರು? ಮಹತ್ವ

ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಅಮೆಜಾನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 1,758 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ EMI ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ವೇದಿಕೆಯು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್‌ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರು ರೂ. 42,000 ವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಜಿಟಿ 7 ಪ್ರೊ ಪ್ರಬಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಜಿಟಿ 7 ಪ್ರೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ವಿಶೇಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 6.78-ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6500 ನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಬಲವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪರದೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಹುಕಾರ್ಯಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮುಂಬರುವ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ Realme UI 6.0 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ವಿದ್ಯುತ್‌ಗಾಗಿ, Realme GT 7 Pro 120W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ 5800mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ, ಇದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ (3x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ) ಮತ್ತು 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಾಗಿ, ಇದು 16MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Realme GT 7 Pro ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: white shoes: ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಶೂಗಳು ಕೊಳಕಾಗಿವೆಯೇ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

