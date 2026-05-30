RBI on 500 Notes: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ₹500 ನೋಟುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಗಾಗ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ₹500 ಮುಖಬೆಲೆ ನೋಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
RBI on 500 Notes: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ₹500 ನೋಟುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಗಾಗ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ₹500 ಮುಖಬೆಲೆ ನೋಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. RBI ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
2025-26ರ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ₹500 ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ₹500 ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 705,482 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ 634,458 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 11.2 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೋಟುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹35.27 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ₹31.72 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ₹2,000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ₹500 ನೋಟುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ನಗದು ಬೇಡಿಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭೌತಿಕ ನಗದು ಮಹತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
₹500 ನೋಟುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 41.2 ರಷ್ಟಿದೆ. ₹10 ನೋಟುಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಶೇ. 16.1 ರಷ್ಟು ಪಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು ಶೇ. 11.9 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ. 10.5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ₹500 ನೋಟುಗಳು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿವೆ. 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ₹500 ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 141,907 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ 117,722 ರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. 30,591 ನಕಲಿ ₹200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆದರಿಕೆ ಶೇ. 5.7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಆರ್ಬಿಐ ಸುಧಾರಿತ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹500 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಹೊಸ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಗದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ₹500 ನೋಟುಗಳು ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆರ್ಬಿಐ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ₹500 ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಈ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.