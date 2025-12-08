ಹಳೆಯ 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯ ಇನ್ನೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆಯೇ? RBI ನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ..

reserve bank of india: ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ.. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ, ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇದ್ದವು.. ಆರ್ಬಿಐ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವದಂತಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಅದು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಆರ್ಬಿಐ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆರ್ಬಿಐ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿ, ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 50 ಪೈಸೆ, 1 ರೂ., 2 ರೂ., 5 ರೂ., 10 ರೂ., 20 ರೂ. ನಾಣ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬಾರದು. ಆರ್ಬಿಐ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆಯೂ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದೆ ರೂ.10 ನಾಣ್ಯಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಬಿಐ ಅವು ಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದ ನಂತರವೂ.. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಳೆಯ 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಬಿಐ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯವು ಸಹ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.