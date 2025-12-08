English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಹಳೆಯ 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯ ಇನ್ನೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆಯೇ? RBI ನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ..

ಹಳೆಯ 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯ ಇನ್ನೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆಯೇ? RBI ನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ..

50 pasie coin: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಳೆಯ 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯವಿದೆಯೇ? ಅದನ್ನು ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 8, 2025, 04:51 PM IST
  • ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ
  • ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Trending Photos

90 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ಮೈಲೇಜ್‌ ಕೊಡೋ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬೈಕ್‌ ಇದು.. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಅಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ!
camera icon5
90 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ಮೈಲೇಜ್‌ ಕೊಡೋ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬೈಕ್‌ ಇದು.. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಅಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ!
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು! ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..
camera icon5
White Hair
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು! ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..
Bigg Boss Kannada 12: ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್..‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಫೇವರೆಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌
camera icon6
bigg boss kannada 12 elimination
Bigg Boss Kannada 12: ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್..‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಫೇವರೆಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌
ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರವೇ ಆಗಲಿದೆ..!
camera icon5
ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರವೇ ಆಗಲಿದೆ..!
ಹಳೆಯ 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯ ಇನ್ನೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆಯೇ? RBI ನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ..

reserve bank of india: ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ.. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ, ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇದ್ದವು.. ಆರ್‌ಬಿಐ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವದಂತಿಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಅದು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಆರ್‌ಬಿಐ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ! ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರೂ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಾಯ..

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿ, ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 50 ಪೈಸೆ, 1 ರೂ., 2 ರೂ., 5 ರೂ., 10 ರೂ., 20 ರೂ. ನಾಣ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬಾರದು. ಆರ್‌ಬಿಐ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆಯೂ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ! ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರೂ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಾಯ..

ಹಿಂದೆ ರೂ.10 ನಾಣ್ಯಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಅವು ಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದ ನಂತರವೂ.. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಳೆಯ 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯವು ಸಹ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

RBI50 pasie coincoins useReserve Bank of Indiaಆರ್​ಬಿಐ

Trending News