ಕಾನೂನು ತಮಾಷೆಯಲ್ಲ.. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತೆ.. ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ, 1949 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು RBI ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 95.40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಅತ್ಯಧಿಕ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಧಿಕೃತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರು ನೀಡಿದರೆ, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು 10 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಗಡುವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಂತಹ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 24x7 ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಹು-ಚಾನೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅದು ಒದಗಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಆರ್ಬಿಐ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವು ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಕೆಸಿಸಿ) ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಸ್ಟಮ್-ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ದಂಡವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ 58.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ಯತಾ ವಲಯದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 25,000 ರೂ.ಗಳ ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಳಿಗೂ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಆರಂಭಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಾದ ಆದ್ಯತಾ ವಲಯದ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ, ಕೆಲವು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವವರೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಆರ್ಬಿಐ ದಂಡವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಕ್ರಮವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 63.60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. (KYC) ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಕೇಂದ್ರ KYC ದಾಖಲೆಗಳ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ KYC ವಿವರಗಳನ್ನು ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ (BSBDA) ಖಾತೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು RBI ಅಭಿಪ್ರಾಯ..
ಆರ್ಬಿಐ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇತರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿದರೂ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಇತರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅನಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು KYC ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹಣದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, RBI ಇಂತಹ ದಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.