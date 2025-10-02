ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್​​ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ RBIನಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌: ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಫ್ರೀ...ಫ್ರೀ...

RBI update on savings bank account: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರಡು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮೂಲ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು.
ಈ ಖಾತೆಗಳು ಎಟಿಎಂ, ನಗದು ಠೇವಣಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶವು ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವುದೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಚೆಕ್ ಲೀವ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚೆಕ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮುದ್ರಿತ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು (ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ) ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. NEFT, RTGS, UPI, IMPS, ಇತ್ಯಾದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
BSBD ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ. BSBD ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರಡು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ BSBD ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.