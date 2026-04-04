  • ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ: ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಉಳಿತಾಯದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ...

ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ: ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಉಳಿತಾಯದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ...

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಉಳಿತಾಯ ಆರಂಭಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 4, 2026, 02:42 PM IST
  • ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ
  • ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು
  • ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ

ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ: ಗುರುಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್..‌ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
Guru Gochar
ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ: ಗುರುಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್..‌ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
5 ವರ್ಷ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ನಟಿಯಿಂದಲೇ ಪತಿಗೆ 93 ಲಕ್ಷ ಜೀವನಾಂಶ! ವಿಧಿಯ ಆಟವೇ ಬೇರೆ..
Raja Chaudhary
5 ವರ್ಷ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ನಟಿಯಿಂದಲೇ ಪತಿಗೆ 93 ಲಕ್ಷ ಜೀವನಾಂಶ! ವಿಧಿಯ ಆಟವೇ ಬೇರೆ..
ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ! ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ..
gold today rate
ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ! ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ..
8th Pay Commission: OPS ಪಿಂಚಣಿ ಮರು ಜಾರಿ.! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
8th Pay Commission
8th Pay Commission: OPS ಪಿಂಚಣಿ ಮರು ಜಾರಿ.! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ: ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಉಳಿತಾಯದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ...

Best Savings Plans for Retirement Planning: ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ನಿಂತ ನಂತರವೂ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಕರ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಉಳಿತಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದರೂ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ “ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ” ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Loan: ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ.. ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ!

ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿ

ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚುಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹಲವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಗೊಂದಲವೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಉಳಿತಾಯ ಆರಂಭಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಉಳಿತಾಯವೇ ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಉಳಿತಾಯದಿಂದಲೇ ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.  

ಉಳಿತಾಯವಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ

ಹಣದುಬ್ಬರವು ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಇಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮುಂದಿನ 15–20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕೇವಲ ಉಳಿತಾಯವಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಹಣ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುವಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಂತಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಆದ್ಯತೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ, ಮಧ್ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಸಂಪತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಯೋಜನೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CNG Price: ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. CNG ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ! ಕೆಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಭದ್ರ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ 25-30ರ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.‌ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

