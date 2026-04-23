NPS: ಜನವರಿ 1, 2004ರ ಬಳಿಕ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ

NPS: ಜನವರಿ 1, 2004ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮ (NPS) ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರನ್ವಯ, ಬದಲಾದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಲಾಭವೋ? ನಷ್ಟವೋ? ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಕೈ ಸೇರಲಿರು ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು? ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 23, 2026, 01:04 PM IST
  • ನೀವು ಜನವರಿ 1, 2004 ರ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು
  • ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ OPS ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ NPS ನ ಗಣಿತದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
  • ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೇತನ ನೋಡಿದರಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ.. ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ

NPS: ಜನವರಿ 1, 2004ರ ಬಳಿಕ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ

New Pension Scheme: ಜನರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದೇ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಭದ್ರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕೆಲಸದ ಚಿಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ʼಪಿಂಚಣಿʼ ಭರವಸೆಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಜನವರಿ 1, 2004 ರ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (OPS) ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜನವರಿ 1, 2004ರ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಯಮಗಳು (Retirement Policy) ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. 

ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳು 2026 :
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳು 2026 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಜನವರಿ 1, 2004ರ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪಿಂಚಣಿಯು ನೌಕರರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 
 
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳೇನು?
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮವು ಜನವರಿ 1, 2004 ರ ನಂತರ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ ಒಪಿಎಸ್‌ನ ಬದಲಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನದ 10% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು 14% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಯ PRAN ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ನಿಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೂ ಸಹ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಪಿಎಸ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು? 
ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (Old Pension Scheme) ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೂ ನಿಗದಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ NPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ಲಾಭದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿಧಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವೇತನದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮೂಲ ವೇತನ + ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಯ 10% ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಉದಾಹರಣೆ: ಮೂಲ + DA = ₹60,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೌಕರರ ಕೊಡುಗೆ = ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹6,000

ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ ಏನು?
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ‌ ಸರ್ಕಾರ 14% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆ:
ಮೂಲ + DA = ₹60,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹6,000 ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹8,400 ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ:
ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊಡುಗೆ = ₹6,000
ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು = ₹8,400
ಒಟ್ಟು = ₹14,400
ಈ ಮೊತ್ತವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

PRAN ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದರೇನು?
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು PRAN ಎಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ ನಿವೃತ್ತಿ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ PRAN ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ NPS ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ.

PRAN ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಯೋಜನ?
PRAN ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೌಕರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಖಾತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೂಡ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಯು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (OPS) ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ  ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ. 

ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಹ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ (ವರ್ಷಾಶನ)ಗೆ  ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ ನಿಯಮದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವೋ? ನಷ್ಟವೋ?
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟವೂ ಇದೆ. 

ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ:-
* ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
* ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.

ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ನಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಏನು ನಷ್ಟ:-
* ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
* ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 
* ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

